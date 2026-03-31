Prefeitura convoca médicos especialistas de diversas áreas; veja quais são

Foi publicado em Diário Oficial dessa segunda-feira (30), a convocação de médicos especialistas de diversas áreas de atuação para reforçar o quadro de profissionais da rede municipal de saúde.

Na publicação, consta a lista de dez especialidades diferentes, nas quais os profissionais chamados atuaram conforme em cargas horárias semanais diversas. Estão na lista médicos especialistas em otorrinolaringologia, oftalmologia subespecialidade em glaucoma, oftalmologia geral, cardiologia, reumatologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, psiquiatria e clínico geral com atuação em saúde mental.

Os profissionais trabalharão entre 12 e 40 horas por semana, de acordo com a inscrição feita no cadastro de médicos temporários da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). O candidato deverá se apresentar na sede da pasta conforme data e horário estabelecidos em edital.

Aquele que não apresentar a documentação exigida dentro do prazo estipulado será considerado desistente, e só poderá ser convocado novamente mediante a uma nova inscrição no cadastro.