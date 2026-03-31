Republicanos filia deputados e aposta em chapa competitiva: “O partido está forte no MS”, diz Beto Pereira

O Republicanos filiou na manhã desta terça-feira (31), o deputado federal Beto Pereira, que deixa o ninho tucano e assume o comando da legenda no Estado. Legenda aliada ao Governo Estadual, a filiação de novos membros conta com a presença do governador Eduardo Riedel (PP), na sede, no Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Além de Beto Pereira, Pedro Pedrossian Neto (ex-PSD), e Renato Câmara (ex-MDB), também passam a integrar o partido, bem como o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que há dois anos tinha ingressado no PSD.

“A vinda do nosso vice-governador Bargozinha é algo que deixa o partido mais robusto, com uma capilaridade em todo o Estado. Nós estamos empenhados em montarmos uma chapa competitiva para a disputa da Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. O trabalho que foi feito anteriormente pelo deputado Antônio Vaz foi e está sendo reconhecido. O partido está forte no Mato Grosso do Sul”, ressaltou Beto.

Já Barbosinha, considerou que o que pesou para o ingresso na legenda, foi o fato dela defender valores que ele considera importantes. “Temos muito em comum. Estaremos somando esforços para um projeto já definido de reeleição do governado Eduardo Riedel e já de um senador definido, um pré-candidato, que é o Reinaldo Azambuja.” O ex-governador vai concorrer pelo PL, partido que preside no Estado. Ele também prestigiou o ato político, assim como a senadora Tereza Cristina, presidente do PP no Estado.

O novo presidente seguiu na mesma linha do vice-governador. “É prioridade para nós mantermos o Estado no caminho que ele se encontra, no caminho de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, fazendo entregas em todos os municípios e para nós é prioridade a eleição do governador Eduardo Riedel e também a aliança que o governador vai capitanear com os demais partidos”, comentou, citando também o apoio ao ex-governador e a importância de ser o vice da chapa de Riedel.

Vereadores da Capital que são do Republicanos, e também visam concorrer nas Eleições 2026, participam da filiação.

Com Brunna Paula