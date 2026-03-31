Após o ‘Dia D’, vacinação contra gripe continua em todas as unidades de Campo Grande

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) segue em andamento em Campo Grande e é destacada pelas autoridades de saúde pública como uma importante medida de proteção. Iniciada na quinta-feira (26), a mobilização já contabilizou, até o momento, 12.281 doses entre os grupos prioritários e continua disponível nas 74 Unidades de Saúde da Família.

Apenas no Dia D, realizado no sábado (28), durante o plantão nas USFs, foram aplicadas, ao menos, 3,2 mil doses. A vacinação permanece aberta ao público-alvo: crianças (6 meses a menores de 6 anos); gestantes e puérperas; idosos (60 anos ou mais); pessoas com comorbidades; profissionais da Saúde; trabalhadores da Educação; forças de segurança e salvamento; indígenas e quilombolas; trabalhadores dos Correios; caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.

Neste primeiro momento, 9.182 mil doses foram destinadas às gestantes, crianças e idosos, considerados mais vulneráveis às complicações da doença. A orientação é que a população leve documento com foto e algum comprovante da condição prioritária, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional, para agilizar o atendimento.

A importância da vacina ganha ainda mais destaque diante dos dados. No ano passado, foram registrados 60 óbitos relacionados à gripe. Neste ano, já são dois casos confirmados, o que reforça o alerta das autoridades. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) reforça que a campanha continua e faz um apelo para quem é do grupo prioritário para comparecer às unidades.

A professora e gestante Jéssica Gauto Bernal, de 37 anos, também sabe da eficácia da imunização. “Eu vim por dois motivos, sou professora e estou grávida. Você que faz parte do grupo prioritário, vem se proteger, a sua família e as pessoas que você ama”, disse.

A manicure Kelly Cristina dos Santos Rodrigues, de 38 anos, levou o filho de 8 meses para se vacinar no USF Universitário e reforçou a orientação. “Não tem coisa melhor do que a saúde do nosso filho estar em dia. Um conselho de mãe para mãe: eu aconselho todas as mães a trazerem. Vacina veio para ajudar, então, meus filhos, graças a Deus, sempre tomaram tudo certinho. Tá aqui, graças a Deus, com saúde”, contou.

A Sesau também alerta para o funcionamento das unidades nos próximos dias. As USFs terão o expediente suspenso na quinta-feira (2), devido ao ponto facultativo, e na sexta-feira (3), por conta do feriado da Paixão de Cristo.

No entanto, algumas unidades estarão em plantão, das 7h30 às 16h45, exclusivamente para aplicação da vacina contra a gripe. Por isso, a recomendação é que a população procure atendimento antes dessas datas, utilize as unidades de plantão ou aguarde a retomada dos serviços.

A campanha segue ativa e é considerada essencial para reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe. A orientação é clara: quem faz parte dos grupos prioritários deve aproveitar a continuidade da vacinação e garantir sua dose o quanto antes.

Unidades em plantão:

02/04 (quinta-feira) – USF Tiradentes e USF Estrela Dalva;

03/04 (sexta-feira) – USF Tiradentes;

04/04 (sábado) – USF Parque do Sol e USF Aero Rancho.