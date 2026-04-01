Prefeitura convoca 46 médicos para reforçar atendimentos nas unidades de saúde da Capital

A Prefeitura de Campo Grande publicou em diário oficial, a convocação de 46 médicos para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde da Capital. Os profissionais chamados devem ser apresentar à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) dentro do prazo estabelecido pelo edital.

Ao todo são nove médicos ambulatoriais, 36 clínicos gerais e um clínico geral com experiência em saúde mental. As cargas horárias dos profissionais também variam, sendo de 24 a 40 horas por semana.

Os convocados fazem parte do Cadastro de Médicos Temporários da rede municipal de saúde, que fica permanentemente aberto para inscrição de novos candidatos. Em edital está a lista nominal dos selecionados, data e horário que devem comparecer à secretaria com os documentos solicitados em mãos.

Aqueles que não demonstrarem interesse em assumir a vaga dentro do período previamente estipulado, serão considerados desistentes e só poderão ser convocados novamente após uma nova inscrição no cadastro,