Dr. Victor Rocha destaca trabalho do Cotolengo e reforça apoio à instituição em Campo Grande

Durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha, líder da bancada do PSDB, utilizou um aparte à fala do padre Valdeci Marcolino para reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido pelo Cotolengo Sul-Matogrossense e reafirmar o apoio do seu mandato à instituição.

Ao se manifestar, o parlamentar destacou a dedicação da equipe e o impacto social do atendimento prestado a pessoas com deficiência. “Eu sei do trabalho brilhante que vocês fazem lá no Cotolengo. Toda vez que visitamos, vemos de perto o esforço, a dedicação com as crianças e com os adultos. É um trabalho que merece todo o nosso respeito”, afirmou.

Dr. Victor também reforçou que o mandato segue à disposição para contribuir com a entidade, inclusive por meio do envio de emendas parlamentares. “É uma das emendas que enviamos com muito carinho, porque sabemos da importância desse trabalho. E ainda assim, tudo o que fazemos é pouco diante da grandeza do que vocês realizam todos os dias”, completou.

Referência no cuidado e inclusão – O reconhecimento ocorre em um momento simbólico: o Cotolengo Sul-Matogrossense completa 30 anos de atuação em julho deste ano, atendendo mensalmente cerca de 650 pessoas com deficiência.

Durante a sessão, o padre Valdeci Marcolino agradeceu o apoio dos vereadores e ressaltou a importância das emendas para a continuidade dos atendimentos. “Nosso muito obrigado a cada vereador pelas emendas, que são fundamentais para manter esse trabalho que atende centenas de pessoas todos os meses”, afirmou.

A instituição oferece uma ampla rede de cuidados, com atendimentos em áreas como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, assistência social, além de suporte médico, transporte e acolhimento especializado.

Compromisso com quem mais precisa – Para Dr. Victor Rocha, iniciativas como o Cotolengo representam um exemplo de dedicação e humanidade que inspira a atuação no serviço público. “É um trabalho feito com amor, com entrega, que nos motiva a trabalhar ainda mais pela população. Podem sempre contar com o nosso mandato”, reforçou.