Prefeitura convoca 25 médicos temporários para atuarem nas unidades de saúde da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Saúde), publicou um novo edital de convocação para 25 médicos temporários para comporem a atenção básica de Campo Grande. A convocação no Diário Oficial de sexta-feira (6), abrange diversas especialidades, incluindo psiquiatra, pediatra, clínico geral e outras, com diferentes jornadas semanais de trabalho.

Conforme o documento, os candidatos selecionados devem se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde, localizada na Rua Bahia, 280, conforme o cronograma estabelecido no edital. O atendimento pode ocorrer também no período noturno e aos finais de semana, pelo estacionamento na Rua Rio Grande do Sul, nº 509.

Os convocados deverão apresentar uma série de documentos, incluindo declarações, comprovantes e certificados, de acordo com especificado no edital do certame. Caso não possam comparecer nas datas previstas, devem entrar em contato com a Superintendência para reagendamento.

A documentação deve ser entregue em até dois dias úteis após o comparecimento, sob pena de desistência da convocação.

As convocações buscam o preenchimento de vagas, com o objetivo de substituir vacâncias sem aumentar despesas com pessoal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram