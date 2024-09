Menina de 12 anos morre após ser atropelada na BR-262, em Terenos

Uma menina, de 12 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após um acidente de trânsito no início da noite desse domingo (8), na BR-262, próximo à entrada do Cachoeirão, em Terenos.

Segundo informações, a vítima foi atropelada por uma caminhonete que seguia o fluxo da rodovia.

A questão da dinâmica dos fatos ainda está sendo apurada para saber o que teria provocado o atropelamento da adolescente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local dos fatos e iniciou as apurações. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas e compareceram na região para dar sequência aos procedimentos.

