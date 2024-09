Homem é assassinado durante briga com inquilina e usuários de droga na Moreninha III

Um homem, identificado como Anderson Manoel da Silva, de 43 anos, foi assassinado com vários golpes de objeto perfurocortante durante uma briga na madrugada desse domingo (8), na própria residência, na Vila Moreninha III, em Campo Grande. A suspeita de cometer o crime é a inquilina, já identificada, e outros dois homens que teriam agido com ela. Os homens ainda estão sendo procurados pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado pela cunhada, que foi avisada por vizinhos que Anderson havia se envolvido em uma briga com usuários de droga e a inquilina.

Ao chegar no local, ela entrou na casa e viu a vítima em cima de um colchão com várias lesões pelo corpo e manchas de sangue espalhadas pela residência, além de garrafas de vidro quebradas.

A Polícia Militar foi acionada e durante conversa com a familiar, foi repassado que Anderson alugava um quarto nos fundos da casa para a suspeita, mas que demais pessoas eram convidadas para usar drogas e fazer uso de bebida alcoólica no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local do crime e atestou o óbito. Além da Polícia Militar, equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), Depac Cepol e a Polícia Científica estiveram lá.

O caso foi registrado como homicídio simples e está sendo investigado.

