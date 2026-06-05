Festa Junina Solidária reúne cultura, música e ações beneficentes no Jardim Columbia neste sábado (6)

Evento acontece neste sábado (6), e contará com apresentações culturais, Corpo Musical da PMMS, Cavalaria, barracas típicas e atrações para toda a família

A comunidade do Jardim Columbia, em Campo Grande, já tem encontro marcado com a solidariedade, a cultura e as tradições juninas. Neste sábado, 6 de junho, a partir das 18h, será realizada a 2ª Festa Junina Solidária do Jardim Columbia, evento que promete reunir moradores e visitantes em uma grande celebração beneficente voltada ao fortalecimento da comunidade e ao apoio de entidades filantrópicas.

Organizada pela Equipe de Produção Cultural do Jardim Columbia, a festa será realizada na região da Avenida Carumã com a Rua Pindaré e contará com uma programação diversificada, reunindo música, gastronomia, apresentações culturais e atividades para todas as idades.

Além de resgatar as tradições típicas das festas juninas, o evento tem como principal objetivo promover a integração social e incentivar ações solidárias em benefício de instituições que realizam trabalhos assistenciais na Capital.

Cultura e tradição movimentam o Jardim Columbia

Entre os destaques da programação estão as apresentações de moda de viola e música sertaneja raiz, além de shows musicais e apresentações culturais que prometem valorizar os artistas regionais e a identidade cultural sul-mato-grossense.

O público também poderá aproveitar barracas com comidas típicas, sorteio de prendas, ação entre amigos e um espaço especialmente preparado para as crianças, garantindo diversão para toda a família.

Outra atração confirmada é a participação do Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que realizará uma apresentação especial às 20h. A Cavalaria da PMMS também estará presente, proporcionando um momento de interação e aproximação entre a população e as forças de segurança.

Parcerias fortalecem a ação social

A segunda edição da festa conta com apoio institucional da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Polícia Civil, Cavalaria da PMMS, Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo os organizadores, a expectativa é ampliar o público em relação à primeira edição e consolidar a Festa Junina Solidária como um dos principais eventos comunitários da região, unindo lazer, cultura e solidariedade em um único espaço.

Dentre as trações estão: barracas gastronômicas, espaço kids, sorteio de prendas, ação entre amigos e participação de artistas regionais.

Serviço

2ª Festa Junina Solidária – Jardim Columbia 2026

Data: 06 de junho de 2026 (sábado)

Horário: a partir das 18h

Local: Avenida Carumã com Rua Pindaré – Jardim Columbia – Campo Grande/MS.

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