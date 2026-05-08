Senador Nelsinho Trad cobra explicações do Mapa sobre falta de vacinas no campo: “Se há milhões de doses, por que o produtor não encontra?”

Parlamentar de MS questiona destino das doses liberadas pelo Ministério da Agricultura e cobra resposta imediata para evitar prejuízos à pecuária

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) cobrou explicações do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) diante da falta de vacinas contra carbúnculo e clostridioses nas revendas agropecuárias de Mato Grosso do Sul e de outros estados do país.

A manifestação ocorre após o próprio Ministério admitir oficialmente o desabastecimento desses imunizantes, usados na prevenção de doenças graves, de rápida evolução e alta letalidade no rebanho bovino.

Segundo o Mapa, a escassez foi provocada, principalmente, pela interrupção da produção e comercialização das vacinas por fabricantes entre o fim de 2025 e janeiro de 2026.

Apesar disso, o Ministério informou ter liberado 14.640.910 doses entre março e abril deste ano, somando produtos nacionais e importados. A pasta também citou estimativa do Sindan (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal), prevendo entrega de 8 milhões a 10 milhões de doses por mês até dezembro.

Diante dos números, o senador questiona por que o imunizante continua sem chegar ao produtor rural.

“Se o Ministério fala em milhões de doses liberadas e a indústria fala em milhões de doses por mês, por que o produtor não encontra a vacina na prateleira? Onde está esse produto? Quem está segurando? Quando chega ao campo?”, questionou o parlamentar.

Nelsinho Trad informou que vai encaminhar ofício ao Ministério da Agricultura pedindo informações detalhadas sobre o estoque real disponível no país, o volume efetivamente liberado para venda, as empresas notificadas, o cronograma de normalização e a previsão de abastecimento para Mato Grosso do Sul.

O senador também quer esclarecimentos sobre a possibilidade de existirem doses retidas nas indústrias enquanto produtores seguem sem acesso ao imunizante.

“Vacina em depósito não salva rebanho. Se existe dose liberada, ela precisa chegar ao produtor. O pecuarista não pode pagar a conta de uma falha de mercado, de distribuição ou de fiscalização”, afirmou.

A situação preocupa especialmente Mato Grosso do Sul, um dos maiores estados pecuaristas do Brasil. As vacinas são fundamentais para evitar doenças que podem causar mortes rápidas no rebanho e prejuízos econômicos ao setor.

“O produtor rural não está pedindo favor. Ele quer comprar a vacina para proteger o rebanho. Se há estoque, tem que chegar à loja. Se não há, o país precisa saber por quê. O que não dá é deixar o campo sem resposta”, completou o senador Nelsinho Trad.