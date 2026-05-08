Empresa de Campo Grande avança em licitação milionária da Lotesul

Foi publicado na manha desta sexta-feira (08) no Diário Oficial do Estado que a unica empresa de MS (Mato Grosso do Sul) na disputa pela plataforma de jogos da Lotesul, a Dodmax Tecnologia S/A foi aprovada na prova técnica da licitação e segue na concorrência.

A empresa propôs ficar com 69% da arrecadação para operar o sistema da loteria estadual. Conforme estimativa do edital, a receita média anual da plataforma pode chegar a R$ 51,4 milhões, o que representaria cerca de R$ 35,5 milhões para a empresa. Os outros 31% seriam destinados aos cofres públicos estaduais. A próxima etapa do processo está marcada para o dia 13, próxima quarta-feira.

Fundada em 2024, a Dodmax Tecnologia S/A tem sede em Campo Grande e pertence ao advogado, empresário e pecuarista Mauro Luiz Barbosa Dodero. Segundo o CNPJ, a empresa atua na área de desenvolvimento de sistemas de computador e possui capital social de R$ 80 mil. O empresário também integra a diretoria da Acrissul.

A licitação prevê a contratação de uma empresa responsável pela implantação e operação da plataforma tecnológica da loteria estadual. O sistema deverá integrar meios de pagamento, controlar operações financeiras, além de realizar manutenção, atualizações e customizações durante o período contratual. O edital também determina a entrega do código-fonte e do banco de dados ao Estado ao fim do contrato.

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