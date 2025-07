Precisa de atendimento médico neste sábado? Confira onde haverá plantão na Capital

Escala de urgência e emergência prevê cobertura nas principais regiôes da cidade ao longo do dia

Quem precisar de atendimento médico de urgência neste sábado (12) em Campo Grande pode procurar as unidades de saúde com plantão nos períodos da manhã, tarde e noite. A escala prevê equipes disponíveis em diferentes regiões da cidade para garantir assistência à população.

A orientação é que os casos mais leves, sempre que possível, sejam deixados para atendimento durante a semana nas unidades básicas de saúde. Já os quadros mais graves devem ser encaminhados diretamente às unidades de urgência e emergência em funcionamento.

Confira a escala completa a seguir:

