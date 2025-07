Sábado tem sol forte e tempo seco no Estado

Previsão indica céu aberto, baixa umidade do ar e temperaturas acima dos 29º em várias cidades do MS



O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul neste sábado (12), com sol predominante e temperaturas elevadas em todas as regiões. Não há previsão de chuva, e os termômetros devem atingir ou ultrapassar os 29°C em municípios como Dourados, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas. Em Corumbá, a máxima pode chegar aos 33°C.

Na Capital, o dia começa com 17°C e poucas nuvens. À tarde, a temperatura sobe e alcança os 29°C. Ventos fracos a moderados sopram de leste e nordeste ao longo do dia.

Corumbá registra uma das temperaturas mais altas do Estado, com mínima de 15°C e máxima de 33°C. A umidade relativa do ar pode cair para 20% nos horários mais quentes, exigindo cuidados com hidratação e exposição ao sol.

Em Dourados, os termômetros marcam entre 14°C e 29°C, com céu limpo e tempo seco. Ponta Porã tem mínima de 13°C e máxima de 29°C. Em Três Lagoas, a variação vai de 17°C a 30°C, com predomínio de sol e ventos fracos.

A umidade relativa do ar segue baixa, oscilando entre 20% e 80% nas principais cidades sul-mato-grossenses. A orientação é evitar exercícios físicos sob o sol forte e manter uma boa ingestão de líquidos ao longo do dia.

