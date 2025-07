Durante fiscalização em comércios, homem foragido por roubo é preso na Vila Alba

Abordagem ocorreu na madruga deste sábado (12)

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi preso na madrugada deste sábado (12) durante uma fiscalização em comércios na região da Vila Alba, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da 7ª Delegacia de Polícia Civil realizavam a operação quando abordaram o suspeito e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Após ser informado sobre a situação, o homem foi levado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde permanece à disposição da Justiça.

