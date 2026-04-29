Práticas integrativas colocam Jardim em evidência nacional na saúde pública

Auriculoterapia e ações inovadoras lideradas por fonoaudióloga da rede pública projetam o município no cenário nacional da saúde.

As PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) têm colocado o município de Jardim em posição de destaque no cenário nacional, mostrando que é possível inovar no SUS com estratégias acessíveis, humanizadas e eficazes. Entre essas práticas, a auriculoterapia vem ganhando protagonismo ao ser aplicada tanto no cuidado com pacientes quanto no suporte a cuidadores e profissionais da rede pública.

À frente dessa iniciativa está a fonoaudióloga Regiana Rodrigues Mueller, servidora efetiva do município desde abril de 2025, que vem estruturando e executando projetos que ampliam o olhar sobre a saúde. Com formação em acupuntura e atuação voltada também ao público neurodivergente, ela integra abordagens tradicionais com práticas complementares, fortalecendo o cuidado integral.

O trabalho desenvolvido em Jardim foi apresentado durante o ENAM ENACS 2026, realizado entre os dias 26 e 30 de abril, em Campo Grande (MS). O evento reúne especialistas de todo o país para discutir a amamentação como eixo central da saúde pública e, nesta edição, abriu espaço para evidenciar experiências exitosas com práticas integrativas.

Na programação da Tenda Josué de Castro, as PICS foram destaque com demonstrações terapêuticas conduzidas por profissionais de diversas áreas, como auriculoterapia, yogaterapia, aromaterapia e ventosaterapia.

Representando Jardim, Regiana apresentou projetos já em execução no município, reforçando o potencial da rede pública em implementar soluções inovadoras e de baixo custo.

Entre as ações desenvolvidas, estão o uso da auriculoterapia no cuidado com pacientes e seus cuidadores, além da aplicação da técnica junto aos trabalhadores da saúde uma estratégia que fortalece o bem-estar emocional e físico de quem está na linha de frente. A atuação também inclui palestras comunitárias e iniciativas como o “Consultório Amigo da Amamentação”, promovendo informação e acolhimento às famílias.

Outro eixo importante do trabalho é o diagnóstico e tratamento do frênulo lingual em recém-nascidos e lactentes, contribuindo diretamente para o sucesso da amamentação e o desenvolvimento infantil. Regiana também atua com triagens neonatais, como o Teste da Linguinha e o Teste da Orelhinha, ampliando o cuidado desde os primeiros dias de vida.

Os projetos apresentados já vêm conquistando reconhecimento fora do Estado. Em 2025, duas iniciativas foram aprovadas em Goiânia. Já em 2026, um novo trabalho foi selecionado como experiência exitosa em Salvador (BA), consolidando Jardim como referência emergente em práticas integrativas dentro do SUS.

Natural da região sudoeste de Mato Grosso do Sul, Regiana destaca que sua missão sempre foi contribuir com a comunidade. “A fonoaudiologia dentro do SUS permite desenvolver projetos que realmente transformam vidas. Me sinto grata por ocupar esse espaço e poder fazer a diferença”, afirma.

Com iniciativas que unem técnica, sensibilidade e visão estratégica, Jardim mostra que está alinhado com um novo modelo de saúde pública mais humano, integrado e eficiente. Um movimento que já saiu do local e ganhou palco nacional.

Juliana Brum

Correspondente Sudoeste