Fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (29)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta quarta-feira (29) em quatro bairros de Campo Grande. As equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), ligada à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), farão aplicação do fumacê nas regiões do Noroeste, Centro-Oeste, Alves Pereira e Pioneiros.

A borrifação com inseticida por UBV (ultra baixo volume), conhecida popularmente como fumacê, ocorrerá das 16h às 22h.

Segundo a Sesau, o objetivo é reduzir a população do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Para aumentar a eficácia do produto, a orientação é que moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance locais onde os mosquitos costumam ficar.

A aplicação pode ser adiada ou suspensa em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que as condições climáticas comprometem a dispersão do veneno.

Ainda conforme a secretaria, o inseticida age principalmente contra mosquitos adultos, especialmente as fêmeas do Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão das arboviroses.

Confira o itinerário: