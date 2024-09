Por mês, 27 mil pessoas procuram os Caps em busca de atendimentos psicológicos na Capital

Faixa etária de pacientes varia entre os 18 anos até os 80 e demanda é cada vez maior

Com mais de 60 mil pacientes atendidos pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) em oito meses, número de 27 mil pessoas por mês nas unidades. Campo Grande dá início à “Campanha Setembro Amarelo”, de prevenção do suicídio. A doença é uma questão de saúde pública global que atinge diretamente 700 mil pessoas por ano. No Brasil, é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Aproximadamente 90% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, o que comprova a importância do suporte e tratamento adequados.

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ao todo foram feitos 60.969 atendimentos em Campo Grande nos seis CAPS do município, são pacientes atendidos dos 15 anos aos 80 anos. Do total de atendimentos, 30.256 são mulheres e 30.713 homens, segundo dados de março a agosto de 2024.

A psicóloga Maria Augusta Miranda que trabalha na área há mais de 10 anos, reforça que a depressão não escolhe sexo, classe social ou idade, a maioria dos pacientes são jovens. “Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 2012 e 2021, aproximadamente mil jovens entre 10 e 19 anos tiraram suas próprias vidas por ano. Ao todo, no mesmo período, o país registrou um total de 9.954 casos de suicídio ou morte por lesões autoprovocadas intencionalmente. A maioria dos suicídios, 84,29%, ocorrem entre adolescentes de 15 a 19 anos, totalizando 8.391 óbitos. Na faixa etária de 10 a 14 anos, foram registrados 1.563 casos”, revelou a profissional.

De acordo com a psicóloga uma das melhoras formas de prevenção da pressão e realizar atividade física, cuidar da mente, ter uma boa alimentação e conexão social frequente. “Quando o individuo é diagnosticado com depressão é muito importante não se deixar deprimir dar continuidade ao tratamento, fazer atividades novas como até uma simples caminhada como uma viagem”, pontuou.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, logo após acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. O Brasil apresenta uma taxa crescente de suicídios, com um aumento de 49,3% entre adolescentes de 15 a 19 anos e 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos entre 2016 e 2021.

Busque ajuda:

O CVV(Centro de Valorização da Vida) é uma instituição de apoio emocional e prevenção do suicídio. Atendendo de forma voluntária e sigilosa, o CVV está disponível 24 horas por dia, através do telefone 188, e-mail e chat.

Por Thays Schneider