Mesmo com ‘calorão’, público lota arquibancada logo cedo para assistir ao desfile da Independência na Capital

Era cedo e as arquibancadas para assistir ao desfile cívico militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil já estavam lotadas na Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande, neste sábado (7). A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas acompanhem o evento. Em virtude das altas temperaturas e do tempo seco, recomenda-se que o público se hidrate, use roupas leves e proteja-se do Sol com bonés e chapéus.

Tradição para muitas famílias, a criançada se diverte ao assistir cada órgão e instituição desfilar para celebrar a data importante. Além delas, os adultos também gostam de apreciar a movimentação. Seu Milton de Alcântara, de 64 anos, é um deles. À reportagem, ele contou que chegou no local por volta das 7h, para garantir um bom lugar ao lado da esposa Alva Alcântara, de 58 anos. Segundo Milton, todos os anos ele vai assistir ao desfile de 7 de setembro. “É muito importante manter a tradição, não podemos deixar essa data se apagar, somos brasileiros com muito orgulho”, afirmou ele.

Quem também chegou cedo foi Ticiane Veloso, de 43 anos. Ela trouxe, pela primeira vez, os filhos de 6 e 2 anos para prestigiarem o evento. “Estou ensinando desde pequeno sobre nossa prática. Trazer eles para o desfile e mostrar a importância da data, e sem falar no espetáculo que é o desfile. A cada ano se superam”, pontuou.

Uma nova tradição também começou hoje. Maria Isabel da Silva, de 68 anos, foi assistir ao desfile de 7 de setembro pela primeira vez na vida e com muita empolgação. Mas claro que tinha um motivo especial: ela foi ver a neta desfilar. “Passei a semana esperando por esse dia, nunca tive a oportunidade de participar desses eventos e hoje vou poder assistir pela primeira vez, e vendo a minha neta do lado de lá, em comemoração a nossa pátria. Estou muito feliz e já quero voltar nos próximos anos”, comentou a idosa.

Dona Hilma de Souza Corrêa, de 73 anos, é cadeirante e também chegou cedo para garantir um lugar para ver a neta desfilar. “Vale a pena enfrentar o calor para prestigiar minha netinha, é um momento único para ela, e para a família também”, reforçou.

Enfrentando o calor da Capital, Ludmila de Morais, de 26 anos, chegou antes das 8h acompanhada da mãe, Márcia Lopes, de 46 anos, e da cunhada Camile Vitória, de 18 anos. “Todos os anos venho com minha família e gosto de chegar cedo para pegar um bom lugar com minha cadeira e nosso tereré. Sempre fico até o final”, finalizou ela.

Revista à tropa

Demostrando confiança e apreço pela tropa, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, passou em carro aberto ao lado do comandante do CMO (Comando Militar do Oeste), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, pela Rua 14 de Julho, da Avenida Mato Grosso até a Feira Central.

Com Thays Schneider

