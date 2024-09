Vídeo: Pela primeira vez, policiais civis não desfilaram no feriado de 7 de setembro em Campo Grande

PCMS está em greve por reivindicação salarial e de carreira Com arquibancadas lotadas, o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil na manhã deste sábado (7), em Campo Grande, contou com a apresentação de organizações civis e escolas públicas. No entanto, quebrando uma tradição, policiais civis de Mato Grosso do Sul não puderam desfilar, pela primeira vez, devido a greve por reajuste salarial durante esta semana.

Segundo policiais que estavam prontos para participarem do tradicional evento, “a PCMS foi retirada do desfile por determinação do Governo do Estado”.

“Nos passaram o comunicado de que estava vedada utilização das viaturas da polícia civil no desfile de 7 de setembro por ordem superior, e que era para recolher imediatamente todas as VTRs para suas bases. Mas isso tudo sem qualquer justificativa, lembrando que é a primeira vez a PCMS não desfila no feriado”, relataram à reportagem.