MS tem 372 novos casos e 4 mortes registradas por Covid-19 na última semana

Na última semana foram registrados 372 novos casos e 4 mortes devido a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Estes dados, presentes no boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (24), apresentam aumento nos números de contaminação quando comparados à semana anterior, que notificou 78 casos.

Dos novos casos registrados, as cidades de Campo Grande e Dourados lideram a lista com 74 ocorrências cada, seguidas de Ponta Porã (31), Vicentina (27), Angélica (22), Mundo Novo (19), Nova Alvorada do Sul (15), Nova Andradina (13), Chapadão do Sul (12) e Itaporã (12).

Os municípios de Ivinhema, Amambai, Paraíso das Águas, Aparecida do Taboado, Glória de Dourados, Rio Verde de Mato Grosso, Deodápolis, Bodoquena, Itaquiraí, Água Clara, Coxim, Nioaque, Anastácio, Jardim, Laguna Carapã e Três Lagoas registraram entre 3 e 10 novos casos.

Além disso, foram registrados 4 óbitos por Covid-19 nos últimos 7 dias nas cidades de Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Aral Moreira e Iguatemi. Entre as vítimas, duas delas relataram comorbidades. A orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a covid-19.

Confira boletim completo