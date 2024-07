Plantão de vacinação ocorre hoje em três pontos da Capital

O plantão de vacinação está ocorrendo em supermercado, shopping, unidade de saúde e Associação Moradores

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está realizando hoje (13), um plantão de vacinação com todas as doses de vacinas disponíveis no calendário, com exceção daquelas que possuem cronograma específico, como a BCG e da Dengue.

A vacinação está ocorrendo na Associação de Moradores do Setor III no Aero Rancho, localizada na Rua Tokuei Nakado (ao lado da E.M. Prof. Wilson Tavareira Rosalino), das 8h às 16h; no Supermercado Pires, na Vila Moreninha II, das 8h às 16h, e na USF Tiradentes, das 7h às 17h45. Já no domingo, dia 14 de julho, a vacinação será no Shopping Norte Sul, das 11h às 19h, e na USF Tiradentes, das 7h às 17h45.

Vale ressaltar que o individuo pode se vacinar em qualquer dia da semana nas 74 unidades de saúde da família, presente nas sete regiões urbanas e distritos do município.

