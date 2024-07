Ex-secretário de Obras de Ivinhema foi encontrado morto na noite de ontem (12)

Corpo da vítima foi encontrado em um sítio pelos familiares

Na noite de ontem (12), o ex secretário de obras de Ivinhema, Osmir Felippi (68), foi encontrado morto em um sítio de Angélica, a 255 km da Capital.

O corpo do idoso foi encontrado pelos familiares que acionaram a polícia.

Segundo a Polícia Científica no corpo da vítima havia duas marcas de tiro, uma na cabeça e outra no tórax. Após exames, o corpo foi liberado para exame de necropsia no IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

