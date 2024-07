Festa Afrogueto acontece neste domingo, com o intuito de potencializar a cultura black de forma gratuita

Amanhã Campo Grande se transformará em um espaço dedicado à cultura afro-urbana com a realização do “Afrogueto — Eu Vim para Celebrar”. Idealizado pela produtora LadyAfroo e organizado por mulheres pretas — Lua Maria, Lívia Lopes e Cecília (fotógrafa). O evento será realizado no Parque Ayrton Senna, das 15h às 22h, prometendo uma tarde e noite de celebração cultural e inclusão.

O Afrogueto destaca e fortalece a cultura afro-urbana, proporcionando suporte a novos artistas negros e valorizando elementos afrocentrados como moda, cultura ballroom, exposições, música, dança e compartilhamento de conhecimento através de suas plataformas.

Organização

Desde sua criação, o projeto realizou mais de dez edições, mantendo um ambiente seguro e de liberdade criativa para valorizar a cultura negra. Nesta edição a novidade é a abertura do Afrogueto para o centro da cidade, permitindo a participação de todos pela primeira vez.

“Apoiar e promover DJs afrodescendentes é crucial para criar visibilidade e inspirar jovens a seguir seus sonhos na música, moda e outras áreas culturais. É essencial que essas vozes sejam ouvidas e suas contribuições reconhecidas”, disse LadyAfroo ao Jornal O Estado.

O evento recebe apoio da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura, e oferecerá uma variedade de atrações. Incluirá uma exposição do coletivo Enegrecer, shows ao vivo, e contará com a participação de artistas e tatuadores não só de Campo Grande, mas também de outras regiões, enriquecendo assim a cena cultural do Estado.

“A arte é nossa conexão com a ancestralidade, um meio de empoderamento e resistência. No rap, vejo como protesto e expressão das realidades das comunidades e dos jovens negros. A arte conecta pessoas e quebra barreiras sociais.”

O evento tem como principal objetivo incentivar os participantes a se apresentarem, cantarem, realizarem performances, exporem suas obras e compartilharem essas experiências para alcançar um público mais diversificado.

“Influenciar diversas culturas de várias maneiras, permitindo que as pessoas se conectem, se entendam e busquem novas possibilidades através da música, da dança, da arte ou qualquer forma de expressão que estejam apresentando”, destacou.

LadyAfroo tocará no evento e promete uma experiência musical verdadeiramente enérgica e culturalmente rica. Seu set terá uma mistura de Afrofunk, Funk carioca, Dancehall e rap. Mergulhando nas batidas vibrantes do Afro beat e nos ritmos contagiantes da música brasileira.

Atrações

O festival apresentará shows de Poka Pala e Lucy, performances das DJs Gabis e Afroqueer LadyAfroo, além de apresentações de Kiunna e Sabrina Lima, e exposições pelo Coletivo Enegrecer. O Afrogueto também contará com intérpretes de Libras para garantir acessibilidade cultural. O local escolhido é facilmente acessível e adaptado para pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida.

AfroQueer, multi artista, agitadora cultural e DJ está confirmada na Afrogueto, se inspira em ritmos como afro beat, vogue e funk para expressar sua identidade e potencializar o corpo LGBT e afro-brasileiro. Esses ritmos são fundamentais para sua arte e refletem suas aspirações artísticas profundas.

“Unir cena, política e educação por meio da minha arte se manifesta de diversas formas nas apresentações; acredito que estar viva e viver da minha arte, sendo uma preta que se sustenta através de suas criações e estudos. Consigo transitar, transcender e transgredir as regras do que é ou não uma performance, ou DJ através do meu corpo, da minha vivência e das novas possibilidades que introduzo” afirmou AfroQueer para a reportagem do Jornal O Estado.

AfroQueer esteve envolvida desde o início do primeiro Afrogueto, o que foi extremamente significativo para sua jornada pessoal e artística. Para ela, é um momento de celebração, dança, autovalorização e união. A Dj acredita que esse movimento é crucial social, histórica e culturalmente para pessoas que não se encaixam em normas ou padrões estabelecidos.

A DJ enfatiza a importância de valorizar e fomentar cada vez mais a cultura, garantindo que as pessoas tenham acesso amplo e equitativo. A artista dá um spoiler sobre sua apresentação no projeto.

“Meu set será uma mistura de afro beat e músicas muito dançantes, com algumas surpresas, incluindo alguns mashups bem interessantes. Estou preparando uma performance elaborada porque considero este um evento de destaque e quero estar muito bem produzida, alinhada com tudo aquilo que acredito que combine com o tema” finalizou.

Serviço: o evento ´Afrogueto – Eu Vim Para Celebrar´ acontece neste domingo (14), das 15h às 22 horas, no Parque Ayrton Senna, com entrada gratuita. Mais informações pelo Instagram do ´Afrogueto´O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Por Amanda Ferreira

