Plantão de vacinação contra Covid e Gripe ocorre em dois pontos neste domingo, confira

Com as vacinas da gripe e bivalente da Covid-19 liberadas para todos os públicos, Campo Grande promove neste domingo (21), um novo plantão de vacinação em dois pontos itinerantes, no Comper Tamandaré e Praça Bosque da Paz.

Até às 15h, equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) estarão no Comper Tamandaré, localizado na Avenida Tamandaré, Nº 635, Jardim Leonida. Já na Praça Bosque da Paz, a vacinação ocorre das 9h às 14h. A praça está localizada na Rua Kame Takaiassu, Nº 500, no Bairro Carandá Bosque.

Desde a última semana, a vacinação contra a Influenza está liberada para toda a população a partir dos 6 meses, seguindo resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a ampliação do público foi determinada devido a baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

Dados da Sesau apontam que até a última sexta-feira (19), 28,65% do público-alvo havia se vacinado em Campo Grande, o que representa 97,1 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Covid-19

Para quem ainda não completou o calendário vacinal contra a Covid-19, a vacina bivalente segue liberada para todos os públicos maiores de 18 anos. O imunizante protege contra as variantes da Ômicron e está disponível em mais de 50 locais da Capital.

A dose bivalente está disponível para qualquer pessoa que tenha tomado pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há, no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

Para quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra o Coronavírus, a primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.