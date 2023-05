Confira a coluna “Conectado”

Abraço

Esbanjando simpatia e competência frente à campanha “Seu Abraço Aquece”, a primeira-dama Mônica Riedel estará, nesta segunda-feira (22), na Sestescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Na escadaria do “Memorial Apolônio de Carvalho”, ela será recebida pelo secretário Marcelo Miranda, quando os servidores, que se destacaram pela ampla participação na campanha, vão apresentar uma significativa arrecadação de itens, entre cobertores, agasalhos, acessórios de inverno e calçados, que serão destinados à campanha e distribuídas às pessoas em situação de vulnerabilidade, assistidas por mais de 200 entidades beneficentes e ONGs (organizações não governamentais) de Mato Grosso do Sul.

Mônica Riedel diz que: “Sempre participei como cidadã, sempre gostei de ajudar e foi com esse espírito que entramos na campanha, potencializando desta vez porque, como primeira-dama, a gente consegue ampliar muito. As pessoas me procuram querendo ajudar e o mote da campanha, o seu abraço aquece, por si só, dá o tom e as pessoas entendem o que é um abraço. Que ao doar um agasalho você esteja abraçando essas pessoas”.

A campanha, lançada em 12 de abril, conta com a participação do IAC (Instituto Amigos do Coração), que realizará a triagem das peças para distribuição. As instituições interessadas em receber doações para posterior entrega às comunidades podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected] Solidariedade já!

Em entrevista recente, o deputado federal Vander Loubet (PT) voltou a afirmar que não tem mais interesse em reeleição e prepara sua candidatura ao Senado, mirando os votos que o presidente Lula teve, em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, foi a maior votação do Centro-Oeste: “Em Mato Grosso do Sul, fizemos quase 41% de votos, foi o melhor resultado do Lula no segundo turno de todo o Centro-Oeste. Agora, que temos espaços e políticas públicas, acho que o PT vai crescer muito no Estado, trazendo novos quadros, dialogando também com a juventude e com setores formadores de opiniões”.

Sobre os candidatos do PT na Capital, a liderança petista afirma que o partido vai disputar as eleições, mas não tem muitas alternativas de nomes: “Não temos muitas opções, tem a Camila Jara, o Zeca do PT e o Pedro Kemp, são os que eu vejo. A tendência de Campo Grande é um quadro com muitos candidatos, parecido com 2012. Aí, no segundo turno, dá para fazer alianças,” afirmou.

…Enquanto isso, o presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja, fechou a semana, nesse sábado (20) com a filiação do prefeito de Iguatemi, Dr. Lidio Ledesma, que deixou o PDT. Antes, Rogério Torqueti (ex-Podemos) e Fabinho Florença (ex-PDT), de Miranda, já haviam assinado a ficha dos tucanos que se preparam com força para as eleições do ano 2024, visando 2026. Nos atos de filiação, Reinaldo Azambuja tem mantido a pecha do municipalismo, que o reelegeu e colaborou fortemente na eleição do atual governador, Eduardo Riedel (PSDB-MS).

Em Iguatemi, Azambuja, bastante satisfeito com adesões ao seu partido, fez suspense, dizendo: “A caravana do PSDB faz festa no interior com a filiação de prefeitos e lideranças. Quinta, estivemos em Miranda. Sexta, recebemos Rogério Torquetti, prefeito de Tacuru, e amigos. No sábado, estivemos em Iguatemi, recebendo o amigo Dr. Lidio Ledesma. E logo, logo teremos mais novidades por aí… Sigam a gente!” Concluiu um animado Reinaldo Azambuja, ao se pronunciar. Com as novas filiações, o PSDB, que completou, este mês, 34 anos em MS, ganhou de presente mais três prefeitos, somando agora 40 prefeitos, dos 79 existentes.

O texto do arcabouço fiscal está “blindado” para a votação em plenário, prevista para quarta-feira(24). Segundo o relator do marco fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), três CPIs, a cassação de Deltan Dallagnol e outras forças externas não afetarão os ânimos dos parlamentares.

“Existe uma consciência, uma maturidade, protagonizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que há matérias que perpassam o interesse puramente do governo e vêm para o interesse do país. Essa é uma delas. Então, por mais que o ambiente político esteja contaminado, matérias assim não serão contaminadas”, disse.

Ele explicou que a autorização para subir despesas em 2024, independentemente da receita em 2023, criticada pelo mercado, é uma compensação pela desoneração dos combustíveis. Ele calculou o valor em R$ 12 bilhões, bem abaixo dos R$ 80 bilhões, estimado por especialistas.

Em que pese a expressiva votação para que o arcabouço fiscal tramitasse em regime de urgência, na Câmara, a relação entre Executivo e Legislativo não está pacificada. De um lado, o deputado Arthur Lira (PP-AL) quer manter algum naco do imenso poder que amealhou no governo passado, ao controlar o orçamento secreto. De outro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está decidido a não permitir que isso aconteça.

Para tanto, manda acertar o fluxo de liberação de emendas, em negociações a cada projeto de interesse do governo, na Câmara. São vendas no varejo que podem sair mais caras do que o extinto orçamento secreto e comprometer programas de investimento. A sonhada base de governo ainda está distante, no Congresso, e esse, infelizmente, é o quadro político de um país que pede urgência por mudanças.

Por Bosco Martins.

