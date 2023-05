Capital possui três projetos de corredores gastronômicos esperando para sair do papel

O corredor gastronômico da Av. Bom Pastor, criado em meados de 2014, recebe, todos os dias, muitas pessoas, tanto pela localização privilegiada, quanto pela variedade, na hora de escolher o que comer. Mas você sabia que este não é o único corredor desse modelo, que existe na Capital?

A cidade conta com mais 7 corredores já autorizados pela prefeitura, em diversas regiões, mas, além desses, existem ainda mais três, que estão com projeto de lei em tramitação, eles ficam localizados na Av. Marinha, no bairro Coophavila 2; a avenida dos Cafezais, entre a avenida Delegado Alfredo Hardman e a rua Campo Nobre, no bairro Jardim Centro-Oeste; a rua Evelina Figueiredo Selingardi, entre a rua Júlio Takeshi e a rua Elídio Pinheiro, no bairro Parque do Lageado.

De acordo com a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), os 7 corredores gastronômicos, que já estão ativos e funcionando, estão localizados na rua da Divisão, entre a avenida Guaicurus e a avenida George China, situadas no bairro Parati; avenida Gualter Barbosa, entre a rua Marquês de Herval e a avenida Zulmira Borba, situadas no bairro Nova Lima; rua José Antônio Pereira, compreendido entre a rua Abrão Júlio Rahe e a avenida Rodolfo José Pinho; rua Barreiras, entre a rua Peruíbe e a rua Copaíba, situadas no bairro Moreninhas; rua Padre Mussa Tuma, no bairro Jardim Itamaracá; rua Olímpio Klafke, no bairro Mata do Jacinto; rua Eva Maria de Jesus, no Seminário.

A rua José Antônio, no final de 2020, recebeu uma intervenção temporária que serviu de teste para avaliar a viabilidade do projeto. Foram, aproximadamente, 15 quadras, onde foram criados três bolsões de convívio com prolongamento da calçada, bancos, bicicletário, e mudas de árvores foram plantadas no local. Mas, aparentemente, o projeto não vingou e o local se encontra apenas como estacionamento para veículos.

Apesar de serem autorizados pela prefeitura e até já reconhecidos e frequentados pelos campo-grandenses, apenas o corredor da Av. Bom Pastor tem verba destinada e projeto montado.

O jornal O Estado entrou em contato com a Prefeitura para saber como estão os trâmites dos projetos e a destinação de verbas destinadas aos corredores gastronômicos, mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

