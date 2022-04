Plantão de vacinação contra Covid-19 e Influenza acontecem hoje na Capital

A Prefeitura de Campo Grande realiza hoje (9) plantão de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza. Seis unidades de saúde e o polo Seleta estarão abertas durante todo o dia para atendimento à população, conforme os calendários estabelecidos pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 segue e disponível para todas as pessoas de 12 anos ou mais e para o público infantil, de 05 anos ou mais. A criança que tomou a Pfizer pediátrica até o dia 12 de fevereiro já está apta a receber a sua segunda dose, assim como aquelas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 12 de março.

Quem tomou a primeira dose de Pfizer até o dia 14 de março, Coronavac até 12 de março ou a Astrazeneca até 06 de fevereiro já pode receber a segunda dose.

A terceira dose segue disponível para pessoas com imunocomprometimento de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias e pessoas de 12 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até o dia 08 de dezembro. Vacinados com o Imunizante da Janssen até o dia 08 de dezembro também podem tomar a dose de reforço.

Já a quarta dose está liberada para os sequintes públicos: pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais e pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunocomprometimento, desde que tenham tomado a terceira dose até dia 07 de dezembro.

Influenza

Já a vacinação contra a Influenza está aberta ara idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde de qualquer idade. Para este público é necessária a comprovação do vínculo, através da apresentação da carteira profissional ou declaração por escrito daempresa em que presta serviço.

Locais de vacinação de vacinação Covid-19

Seleta – 7h30 às 17h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Imbirussu

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

Lagoa

USF Coophavilla

Locais de vacinação de vacinação Influenza

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Imbirussu

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

Lagoa

USF Coophavilla

Assessoria Prefeitura