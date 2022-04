Sábado tem teatro infantil, luau e baile funk em Campo Grande

Por Méri Oliveira [Jornal O Estado MS]

Hoje promete ser agitado em Campo Grande, com teatro infantil, xadrez, luau, baile funk, entre outras atrações. Confira a programação.

Sesc no Bosque – Música: Fabi Strengari

A cantora Fabi Strengari se apresenta das 12 horas às

14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, com sucessos da MPB, pop- -rock e flashback nacional/ internacional, love songs e canções regionais. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque

Grupo Cia. Teatro do Mundo, chega com a peça “A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho”. Apresentada a partir das 15 horas, no Arena Bosque, a história é protagonizada por Bolonhesa e sua trupe, em uma aventura com final inusitado. O Lobo não é morto pelo caçador, na verdade, ele revela que é o lobo-guará e que está em perigo de extinção e, por se sentir sozinho, é que se tornou o “lobo mau”. Shopping Bosque dos Ipês.

Xadrez Capivara

Realizado das 14h às 19h, o grupo de xadrez traz monitores e materiais para realizar o jogo, reúne entusiastas do xadrez e pessoas que queiram aprender a jogá-lo, de forma gratuita, na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Volcano of Adventure

O Volcano of Adventure é um espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão. O brinquedo não possui idade mínima, mas crianças até 4 anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Os ingressos são individuais e custam R$ 40, para 30 minutos. A partir de meia hora, acrescentam-se R$ 15 a cada 15 minutos. A estrutura está localizada na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Oficina de Pintura – Sesc Cultura

O Sesc Cultura oferece a oficina de pintura “Com os pés na areia da praia”, neste sábado, a partir das 15h, voltada para crianças a partir de 5 anos de idade, acompanhadas do responsável. A participação é gratuita, só é preciso levar o material. O Sesc Cultura fica na Av. Afonso Pena, 2.270, Centro.

Festa Batidão

A Boate Queen recebe a festa Batidão, com line-up de Nuala Lobo, Gaga Funkeira, Baiflu e Renatudoo, a partir das 23:30, na Av. Temístocles, 112.

Luau da Lagoa

O DJ Keertana, Berbeat 67 e Renato Jackson se apresentam na Lagoa Itatiaia, das 17h às 22 horas, com entrada gratuita, no entanto, a organização pede que cada um leve 1 kg de alimento não perecível que será

destinado à CUFA-MS (Central Única de Favelas de Mato Grosso do Sul). Rua Canindé, 144, em frente da Lagoa Itatiaia.

Feira Liga das Mulheres Empreendedoras

A feira ao ar livre volta com artesanatos, serviços, gastronomia, área kids e atrações de mulheres, com

entrada gratuita, a partir das 16 horas, na Praça do Peixe, que fica na Av. Bom Pastor.

Feira de Vinil

Para os aficionados que gostam de clássicos, além de interagir com outros apaixonados por disco de vinil, o evento vai reunir discos e loucos por música na cervejaria Eden Beer, com apresentação do DJ Amarelo Drama, a partir das 17h. Av. Mato Grosso, 68.

‘Minhas Pinceladas Dançam’

Os traços que dão vida às criações do artista visual Humberto Espíndola, agora, saem das telas e moldam o espetáculo “Minhas Pinceladas Dançam”, novo trabalho do grupo Funk-se inspirado na vida e obra do artista sul-mato-grossense. A apresentação será às 20 horas, no Armazém Cultural, com entrada gratuita. Av. Calógeras, 3.065, Centro, ao lado da Feira Central.

Festival Descubra CG

Não é exatamente um evento, mas é o prenúncio dele: o Festival Descubra CG, realizado pela Sectur, em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de MS), está com inscrições abertas até domingo, para artistas bares, restaurantes, comediantes de stand-up comedy, por meio do

site: http://descubracg.campogrande.ms.gov.br/.

Paolla

A cantora Paolla, de Dourados, se apresenta no Prime Pub, na Rua Antônio Maria Coelho, 392, Vila Planalto. A entrada é R$ 10 e o show começa às 21h.

Farofa da MC Danny

Hoje tem também a Farofa da MC Danny, na Estância das Flores, na Av. Cônsul Assaf Trad, 3.484, a partir das 21h, com entrada a partir de R$ 20.

Clan Bier

Neste sábado, para quem gosta dos sucessos regionais de Filho dos Livres e da pegada latina com influência

andina dos Muchileiros, a Clan Bier reúne os dois grandes sucessos sul-mato-grossenses da música em uma noite só, com entrada a R$ 30, a partir das 20h30, na Rua Dr. Zerbini, 464, Chácara Cachoeira.

Mais informações clique aqui e acesse o Jornal Impresso de hoje.