Defesa Civil aciona sirenes de alerta para chuvas fortes em Petrópolis

Na madrugada deste sábado (9), a Defesa Civil de Petrópolis acionou sirenes de alerta para chuva com intensidade moderada a forte no município da região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o órgão, o maior volume acumulado de chuva foi registrado às 2h51 na região do Bingen, bairro na zona oeste da cidade, com 25 milímetros.

Publicado já durante a manhã de hoje, o último boletim afirma que os núcleos de chuva moderada a forte se afastaram da cidade, mas que o clima ainda é instável. O comunicado também informa que a previsão é de chuva fraca a demorada durante o dia, podendo se intensificar e ser forte à noite.

A Defesa Civil, que fez rondas preventivas no município, afirma que não houve registro de ocorrências provocadas pela chuva durante a madrugada. Além do acionamento das sirenes, os alertas foram encaminhados por SMS, em grupos de aplicativos de mensagens e também nas redes sociais do órgão.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que alerta para risco potencial de chuvas intensas na região, o dia em Petrópolis deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.