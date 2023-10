Parceria entre Prefeitura e Hospital São Julião garante diagnóstico antecipado de retinopatias em pacientes diabéticos

A diabetes descontrolada, seja do tipo 1 ou 2, pode causar uma série de complicações, e uma das mais comuns é a retinopatia, uma doença que afeta as retinas dos pacientes e pode levar à perda total da visão. Com o objetivo de diagnosticar precocemente essas complicações e possibilitar o tratamento e até mesmo a reversão do quadro, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estabeleceu uma parceria com o Hospital São Julião, que oferecerá mais de 3,6 mil exames nos próximos seis meses.

O hospital fornecerá à rede pública de saúde equipamentos móveis que possibilitam a realização de imagens do fundo do olho, permitindo identificar qualquer irregularidade ou a necessidade de acompanhamento do paciente. Serão disponibilizadas três câmeras, semelhantes às de celulares, para a realização dos exames.

“As imagens geradas em nossas unidades de saúde são encaminhadas aos profissionais do hospital, que avaliarão as lesões e darão o encaminhamento necessário para o tratamento, se for o caso”, comenta o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites.

Os exames serão destinados exclusivamente a pacientes que já estão em tratamento ou que tenham o diagnóstico de diabetes tipo 1 ou 2, mesmo que suas dosagens não estejam equilibradas. Essa iniciativa permitirá um diagnóstico precoce, evitando a perda da visão.

Inicialmente, os equipamentos serão utilizados nas Clínicas da Família Portal Caiobá, onde os atendimentos terão início, Nova Lima e Iracy Coelho, podendo ser expandidos para outros locais no futuro.

A implementação do serviço de telerretinografia na rede municipal de saúde é resultado da assinatura de um termo aditivo entre a Sesau e o Hospital São Julião, que é referência oftalmológica no estado no tratamento da retinopatia causada pela diabetes.

Essa parceria entre a Prefeitura Municipal e o hospital demonstra o compromisso em oferecer cuidados abrangentes e eficazes para os pacientes com diabetes em Campo Grande. Com a detecção precoce das complicações oculares, é possível iniciar o tratamento adequado, proporcionando melhores resultados e preservando a visão dos indivíduos afetados. A iniciativa reforça a importância da prevenção e do cuidado contínuo no enfrentamento dessa doença crônica e seus impactos na saúde visual.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande