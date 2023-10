Ciclone em SC e RS coloca região sul do Estado em alerta de tempestade

O ciclone extratropical, aguardado para esta quarta-feira (12), no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina coloca outros Estados, entre eles Mato Grosso do Sul, em alerta de tempestades até o dia seguinte, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O aviso emitido para Dourados, região de fronteira e conesul aponta possibilidades de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou ainda 50 milímetros durante o dia, além de ventos intensos que podem chegar de 40km/h a 60km/h, com risco de queda de granizo.

Nesse período, a Defesa Civil alerta para as pessoas evitarem abrigo sob árvores, por risco de descargas elétricas, evitar estacionar veículos próximo a torres de transmissão de energia e placas de propaganda, assim como não usar aparelhos eletrônicos. Acesse também: Shopping reúne diversos serviços para facilitar a vida de clientes

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram