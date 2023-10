MS alcança 100% dos municípios com planos de ação na lei Paulo Gustavo

Mato Grosso do Sul alcançou 100% de adesão dos municípios à LPG (Lei Paulo Gustavo). Esse marco é celebrado pela Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), por meio da Fundação de Cultura e com o apoio do Comitê de MS da LPG.

Uma série de encontros públicos com dirigentes municipais e fazedores de cultura nas nove regiões de Mato Grosso do Sul foram realizados, com capacitação e informação a mais de 500 pessoas. Cada escuta pública contou com parceiros locais que iam desde prefeituras e câmaras municipais às associações de fazedoras e fazedores de cultura, além dos colegiados culturais estaduais e municipais.

Para o presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Miranda, “é uma marca muito importante, um sinal positivo de que o recurso vai chegar para todos os municípios do Estado, onde cada projeto será submetido, onde a verba possa chegar lá na ponta, em cada fazedor de cultura e mestre do saber de Mato Grosso do Sul”. “Estamos muito animados com esse gráfico e em breve os editais estarão publicados”.

A Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de R$ 3,86 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais voltadas ao setor cultural, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios ou outras formas de seleção pública. Em Mato Grosso do Sul será feito o repasse de mais de R$ 27 milhões para o Estado e R$ 25 milhões para os municípios.