Para presidente do Conessp, Cassems entrega saúde de qualidade, com acolhimento, humanização ao menor custo

Rede própria da Cassems, regionalização da saúde e pioneirismo em oferecer centros médicos especializados como o Espaço Somos Cassems chamam atenção de visitantes do Piauí

Nesta segunda-feira (1º), a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) recebeu a visita técnica da presidente do Conessp (Conselho Nacional de Entidades de Saúde dos Servidores Públicos), Daniele Aita e do deputado estadual pelo Piauí, Gil Carlos, para conhecer o modelo de gestão e unidades de atendimento da Cassems em Campo Grande.

A primeira unidade da Caixa dos Servidores que recebeu a visita da comitiva foi o Hospital Cassems de Campo Grande, referência em assistência à saúde de qualidade. Após conhecer os atendimentos oferecidos pela unidade hospitalar, Daniele Aita e Gil Carlos acompanharam a apresentação do modelo de gestão da Cassems.

Segundo a presidente do Conessp foi um momento importante não só para conhecer a estrutura da rede própria do plano, como também para entender como é o jeito de cuidar da Cassems. “É uma importante oportunidade para conhecermos a fundo a entrega de valor em saúde, bem como a estrutura física em que esse serviço é prestado”, afirma.

Daniele Aita, que também é médica oncologista e Diretora Geral do Iaspi (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí), ressalta ainda características que tornam a Cassems referência nacional. “Nós à frente do Conessp tivemos a oportunidade de conhecer outros institutos pelo Brasil. O que chama mais atenção para o bom trabalho que é feito aqui. A entrega de saúde com muito valor agregado com acolhimento, humanização, ao menor preço possível, um modelo sustentável acolhendo a todos os servidores de Mato Grosso do Sul. Isso nos anima, sem sombra de dúvidas, nos traz mais ideias para tentar implantar o que está dando certo aqui em outros estados e também lá no Piauí”, salienta.

Para o deputado estadual piauiense e médico especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo, Gil Carlos, a Cassems é um modelo positivo, moderno e que oferece assistência à saúde de qualidade a todos os seus beneficiários. Com destaque para a interiorização dos atendimentos médicos especializados.

“A Cassems é uma referência nos planos de autogestão e um modelo que nós observamos lá do Piauí. Queremos entender melhor esse mecanismo que permite oferecer atendimento de qualidade, inclusive interiorizando a medicina. Esse é um modelo positivo, moderno, que dá qualidade de atendimento a todos os beneficiários, com extensão para os municípios mais remotos. Permitindo que os usuários sejam atendidos inclusive por especialistas qualificados, humanizando o atendimento, portanto, estão de parabéns os que fazem a gestão aqui na Cassems”, reforça Gil Carlos.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, visitas como essa consolidam a Caixa dos Servidores como modelo de referência em gestão, tanto em termos de estrutura como no que diz respeito à assistência à saúde de qualidade oferecida aos nossos beneficiários.

“É muito importante receber aqui visitas de equipes que vêm até a Cassems em busca de referência da verticalização no atendimento, da estrutura própria no atendimento, algo que eles pretendem implantar no Estado do Piauí. Para nós é uma honra servir de exemplo para o nosso país e um momento importante porque sempre procuramos aprender e passar um pouco da nossa experiência e claro que coletivamente a gente consegue construir um cenário melhor para todo mundo”, afirma o presidente da Cassems.

Além do presidente da Cassems, a equipe foi recebida pela diretora de assistência à saúde, Maria Auxiliadora Budib, a diretora de clientes e vice-presidente do Conessp, Jucli Stefanello e os conselheiros de administração, Alexandre Barbosa da Silva, Ricardo Alexandre Correa Bueno, Cristiane Louzada Ferreira de Oliveira, Ceres Gonçalves Pereira Zambon, Alessandro Jacometo, Thiago Monaco Marques.

A conselheira fiscal, representante do Governo, Aline Melo de Oliveira, Cláudio Mario Salvador Menezes de Souza, Lucílio Souza Nobre, Geraldo Celestino de Carvalho e Hernandes Alves da Silva. E representando o conselho gestor do Hospital Cassems de Campo Grande, Marcelo Ortiz, André Luiz Garcia Santiago.

Jardim Sensorial

O Espaço Somos Cassems – TEA chamou a atenção da presidente do Conessp, Daniele Aita, durante apresentação realizada em Congresso Nacional realizado em junho. E explica que veio conhecer de perto, o centro médico que segundo ela é um modelo excelente de gestão para o tratamento do espectro autista.

“Esse é um importante modelo de gestão em que fica evidente a importância de padronizar, de gerar roteiros de atendimentos e protocolos para que possamos organizar o atendimento diante da crescente demanda e da dificuldade de orçamento. É importante criar essa padronização para incluir mais tratamentos, de forma organizada, programada e sustentável”, pontua Aita.

Durante a visita técnica, a equipe acompanhou a inauguração do Jardim Sensorial, que segundo o presidente da Cassems Ricardo Ayache é uma experiência importante para crianças e adolescentes autistas em atendimento no Espaço Cassems Somos – TEA. “O Jardim Sensorial oportuniza aos nossos pacientes com o transtorno do espectro autista melhor desenvolvimento, capacidade de socialização. Esse Jardim é mais um projeto nosso com esse grande objetivo de melhorar a qualidade de vida para nossos pacientes”, afirma Ayache.

Ao longo do dia, a comitiva visita outras unidades Cassems, em Campo Grande, como a Clínica da Família, o Centro Médico e de Diagnóstico Avançado, o Centro Integrado de Atenção Psicossocial e o Centro de Prevenção Cássio Pereira do Nascimento.