Tereza Cristina vai cobrar de Bolsonaro e Valdemar apoio à Adriane Lopes

Senadora garante que PP tem Plano A e chama-se Adriane Lopes

“Agora vou para Brasília, sentar lá e vou ver. Ainda preciso entender, mas isso é da política”, declarou a senadora Tereza Cristina (PP) sobre a possibilidade de integrar o projeto que une o PSDB e o PL na chapa que apoiará a candidatura de Beto Pereira a prefeito de Campo Grande.

Ao ser indagada após o lançamento da obra do Hospital Municipal se vai tentar reverter o quadro, ela foi enfática ao afirmar que cobrará a promessa de apoio à candidata dela, Adriane Lopes (PP). “Não sou eu quem tem que reverter. Eu tenho que conversar. Vou partir do ponto da conversa que tive antes de viajar e, depois, do que aconteceu depois que viajei”, disse.

A senadora Tereza Cristina (PP) confirmou, nessa segunda-feira (1), que conversou com o governador Eduardo Riedel (PSDB) no fim de semana para falar sobre a investida tucana para apoio de Jair Bolsonaro (PL) a Beto Pereira (PSDB), na Capital. “Eu já tinha acertado com o presidente Jair Bolsonaro e com o presidente do PL Armando Anache Valdemar Costa Neto para batermos o martelo na aliança entre os nossos partidos, fui surpreendida com essas novidades, agora vamos sentar novamente e conversar com ambos”, disse Tereza Cristina.

Essa situação na muda a candidatura do PP em Campo Grande. “O PP tem plano A, e esse plano A chama-se Adriane Lopes, Preciso entebnder o que aconteceu, disse a senadora.

Já a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, ao comentar sobre essa aliança com o PL, disse que deixa tudo com a senadora Tereza Cristina e que se mantém como candidata à reeleição. “Eu cheguei até aqui sozinha com o apoio da senadora Tereza Cristina e espero que o presidente Jair Bolsonaro apoio esse projeto que é de duas mulheres”, disse a prefeita da Capital.

PP

“O PP de Campo Grande deverá realizar a sua convenção na primeira semana de agosto, provavelmente dia 4 ou 5″. A informação foi dada na manhã dessa segunda-feira pelo secretário de Governo da Prefeitura da Capital, Marco Aurélio Santullo. A definição da data ainda acontecerá nas próximas semanas em reuniões que devem envolver a senadora Tereza Cristina, presidente regional da sigla, e a prefeita Adriane Lopes, candidata à reeleição.

O estabelecimento desta estratégia de deixar para os últimos dias confirma o que a prefeita e a senadora Tereza Cristina disseram no início do ano, que iriam deixar para começar a campanha somente no mês de agosto, pois ainda teriam que administrar a cidade. Primeiro vamos administrar a cidade e somente a partir de junho e julho começaremos a pensar em reeleição, e em agosto é que efetivamente a campanha vai ganhar as ruas”, disse em fevereiro a senadora Tereza Cristina.

Convenções

O período de convenção, de acordo com o estabelece a legislação eleitoral, terá início no dia 20 de julho e se encerrará no dia 5 de agosto, e deve oficializar os nomes dos candidatos à prefeitura e as 29 vagas na Câmara Municipal. Uma vez definidos em convenção e registrados no Tribunal Regional Eleitoral, os candidatos já podem iniciar suas campanhas, seja na internet ou nos bairros, sendo que no dia 16 de agosto irão ao ar no rádio e na TV os programas da propaganda política no horário eleitoral gratuito.

Por Laureano Secundo e Kamila Alcântara

