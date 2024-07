Cinco toneladas de drogas são apreendidas em caminhão na BR-164

O ilícitos estavam escondidos em meio a caixas de salgados e foram avaliados em 12milhões

Ontem(1º), um homem de 35 anos foi preso após ser pego transportando cinco toneladas de maconha e 109 quilos de skunk(super maconha) em um caminhão na BR-164, próximo a Ponta Porã.

O homem disse aos policias que levava caixas de salgados ao estado de Santa Catariana. A abordagem ocorreu durante uma operação rotineira da PMR (Polícia Militar Rodoviária). Por volta das 10h o veículo Scania/G420 que tracionava um semirreboque foi abordado pelos policias da base de operações de Ponta Porã.

Ao abrirem o baú, os policiais viram a enorme quantidade de maconha embalados em caixas de papelão. No total, a pesagem resultou em 5,2toneladas de maconha e 109 quilos de skunk.

O homem acabou preso e o veículo e as drogas foram apreendidos. Os entorpecentes eram avaliados em 12 milhões de reais.

O motorista do caminhão ficou em silêncio.

