Cabine de Leitura será inaugurada no Centro da Capital

Será inaugurada na próxima segunda-feira (22), no centro de Campo Grande, na esquina das ruas 13 de Maio e Barão do Rio Branco, no estacionamento do Hotel Jandaia, às 10h, uma cabine de leitura que vai disponibilizar livros diversos para quem por ali passar e, ainda, para pessoas que trabalham no entorno e que se interessam pela leitura.

A responsabilidade de supervisionar a cabine será do hotel. “Quero fazer de Campo Grande uma cidade de leitores!”, afirma Ronilço Guerreiro, idealizador do projeto, que assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores no ano passado, com o intuito de fortalecer a cultura e a educação, por meio do fortalecimento de projetos de incentivo à leitura que desenvolve há mais de duas décadas.

A inauguração faz alusão às comemorações do aniversário de 123 anos de Campo Grande, e dá mais um passo no sonho de facilitar cada vez mais o acesso das pessoas aos livros.

“Mais um sonho que se torna realidade e tenho sonhado com várias pessoas que estão apoiando nossos projetos que visam transformar a sociedade por meio da leitura e da formação integral. Estamos em todas as regiões com nossas estantes nos terminais e, agora, também no centro da cidade. Já estamos fazendo de Campo Grande uma cidade de leitores”, comentou Guerreiro.

O espaço vai favorecer a troca de livros, também, já que a população poderá retirar e deixar livros no espaço que ficará dentro do estacionamento do Hotel Jandaia, na esquina das ruas 13 de Maio e Barão do Rio Branco.

“Agradeço muito aos proprietários do hotel por abraçarem com a gente este projeto e abrir um espaço nobre em nossa cidade para receber nossa cabine central. A equipe do hotel ficará responsável por zelar desse espaço e com isso poderemos disponibilizar livros para quem trabalha, mora ou frequenta o centro da cidade.”

A execução do projeto contou com outra parceria importante, a empresa Aço & Aço. “Sempre falo que, se for para desistir, desista de ser fraco. Eu sou chamado muitas vezes de vereador dos livros e fico muito feliz, pois isso quero dizer que meu trabalho está sendo reconhecido. Porém, quando encontro parceiros como a Aço & Aço, pessoas que ouviram nossa ideia e compraram de imediato o projeto, só consigo ter gratidão e a certeza de que estamos no caminho certo.”

A inauguração do espaço faz parte das homenagens ao aniversário da Capital e contará com a presença de diversas autoridades e com apresentações culturais em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo da Capital. Entre as atrações está a Banda Municipal.

“Estou muito feliz com a implantação da cabine de livros na 13 de Maio, porque vai incentivar a leitura e democratizar o acesso ao livro, que também vai ser, com certeza, algo turístico; até vejo as pessoas tirando fotos ali”, finaliza o vereador.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado.

