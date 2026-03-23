Paciente surda realiza laqueadura no HU após um ano de espera por procedimento

Cirurgia ocorreu durante mutirão que concentrou mais de 300 atendimentos em um único dia

Após cerca de um ano aguardando pela laqueadura tubária, uma paciente surda realizou o procedimento no dia 21 de março, em Campo Grande. A cirurgia ocorreu durante o mutirão “Ebserh em Ação”, promovido pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

A paciente foi internada no dia 20 e operada na manhã seguinte. Segundo o hospital, houve organização prévia para garantir atendimento inclusivo, com orientações adequadas às necessidades de comunicação.

“Foi muito bom. Esperei bastante por esse momento e fiquei muito feliz quando me chamaram”, afirmou.

O mutirão concentrou 312 procedimentos em um único dia, entre exames, cirurgias e 10 laqueaduras tubárias. A ação teve como foco ampliar o acesso aos serviços de saúde da mulher e contribuir para a redução da demanda reprimida.

Ao relatar a experiência, a paciente também deixou um recado a outras mulheres surdas: “Quero que outras mulheres saibam que também podem. É um direito e nós somos acolhidas.”

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