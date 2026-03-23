Jovem confessa ter matado a tia dentro de casa em Selvíria

Confissão aconteceu nesta segunda-feira (23), depois de suspeito ser encontrado coberto de sangue e levantar suspeitas

O jovem de 21 anos apontado como suspeito de matar a própria tia em Selvíria, confessou o crime nesta segunda-feira (23) após ser detido pela polícia no município. Caso é o 8º feminicídio em Mato Grosso do Sul em 2026.

Ele havia contado uma versão falsa e depois admitiu que praticou o ato após uma discussão dentro da casa da vítima por motivos fúteis em Selvíria. Ele foi localizado coberto de sangue em um posto de combustível, onde pediu para se lavar. Sem autorização, seguiu até um rio próximo, onde acabou localizado. O suspeito possui passagens policiais.

Antes de admitir o crime, ele tentou sustentar outra versão. Ao ser questionado, disse que havia encontrado a tia já sem vida e que o sangue em seu corpo seria de uma tentativa de socorro. A história, no entanto, não se sustentou. Moradores relataram barulhos de objetos sendo quebrados no início da manhã, e a bicicleta do jovem foi vista no local.

Diante das contradições e dos indícios, ele voltou atrás e assumiu o que havia feito. Ele contou que estava sob efeito de drogas, discutiu com a tia e a atacou com violência, usando objetos da própria casa, como uma panela e uma ferramenta. A cena passou por análise e o jovem foi detido.

O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.