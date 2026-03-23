Clube Sesc de Leitura abre 2026 com debate sobre livro de autor sul-mato-grossense

Encontros gratuitos começam no dia 28, em Campo Grande, com discussão da obra “Todos os nossos corpos”

O Clube Sesc de Leitura inicia a programação de 2026 no próximo dia 28 de março, às 14h, com encontro presencial no foyer do Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. A participação é gratuita e aberta ao público.

A abertura terá como foco o livro Todos os nossos corpos, do escritor Eusvaldo Rocha Neto, radicado em Mato Grosso do Sul. A obra reúne 25 contos que retratam situações do cotidiano e relações humanas sob diferentes perspectivas.

A mediação dos encontros é feita pelo escritor e produtor cultural Henrique Pimenta e pelo psicanalista e professor Marcelo Bueno, responsáveis pela curadoria do projeto. A proposta é criar um espaço de diálogo sobre literatura, com troca de impressões e leitura compartilhada.

Os encontros ocorrem sempre no último sábado de cada mês. Para abril, no dia 25, está prevista a discussão de Vila dos confins, de Mário Palmério, romance ambientado nos bastidores políticos da República Velha.

Em maio, a programação inclui duas obras no dia 30: Tempo de demolição, de Isloany Machado, que reúne elementos de psicanálise e poesia, e A queda, clássico do escritor francês Albert Camus, centrado em reflexões sobre culpa e julgamento.

O clube é uma iniciativa do Sesc voltada a leitores interessados em aprofundar o contato com obras literárias em encontros presenciais.

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