‘PAC Saúde 2025’ destina R$ 23,6 milhões para equipar UBSs de MS

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 73 serão beneficiados com a entrega de 126 combos de equipamentos para qualificar a estrutura das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A ação integra o pacote de investimentos do ‘PAC Saúde 2025’, com recursos do Ministério da Saúde, totalizando R$ 23,6 milhões destinados exclusivamente ao Estado. A medida deve beneficiar 2,5 milhões de Sul-mato-grossenses.
A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional coordenada pela AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS), que vai adquirir 180 mil equipamentos para mais de 5 mil municípios brasileiros. A aquisição será feita por meio de licitação pública, conforme edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto, disponível no site da AgSUS. A abertura das propostas está prevista para o dia 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal.
A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, destacou que o ‘Novo PAC Saúde’ contempla ações para modernizar, ampliar o acesso e a resolutividade do cuidado ofertado pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada prioritária do SUS, em todo o país. “A aquisição dos 180 mil equipamentos, sendo 10 mil combos, faz parte do maior investimento descentralizado já realizado para as Unidades Básicas de Saúde, e claro, tudo isso para garantir o acesso universal, equânime e integral à saúde em todo o território nacional”, disse.
Ao todo, serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos estratégicos, como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits para Telessaúde. A previsão é que os equipamentos comecem a ser entregues a partir de novembro de 2025.
“Essa aquisição é fundamental para ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer um atendimento mais seguro e humanizado, e reduzir encaminhamentos desnecessários para níveis mais complexos do sistema”, afirmou a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel.
Para aprimorar o processo de contratação, a AgSUS realizou consulta pública com o setor produtivo entre maio e junho de 2025. Nesse período, ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas para aprimorar as especificações técnicas dos produtos.
Confira os equipamentos que serão adquiridos:
Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;
Doppler vascular portátil;
Retinógrafo portátil para telessaúde;
Espirômetro digital;
Dermatoscópio para Telessaúde;
Eletrocautério (bisturi elétrico);
Desfibrilador externo automático (DEA);
Laser terapêutico de baixa potência;
Ultrassom para fisioterapia;
Equipamentos de estimulação elétrica;
Dinamômetro digital;
Balança digital portátil;
Tábua de propriocepção;
Câmara fria para conservação de vacinas;
Fotóforo (foco de luz de cabeça);
Cadeira de rodas;
Otoscópio digital;
Ultrassom portátil de bolso.
Com Ministério da Saúde
