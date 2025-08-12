‘PAC Saúde 2025’ destina R$ 23,6 milhões para equipar UBSs de MS

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 73 serão beneficiados com a entrega de 126 combos de equipamentos para qualificar a estrutura das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A ação integra o pacote de investimentos do ‘PAC Saúde 2025’, com recursos do Ministério da Saúde, totalizando R$ 23,6 milhões destinados exclusivamente ao Estado. A medida deve beneficiar 2,5 milhões de Sul-mato-grossenses.

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional coordenada pela AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS), que vai adquirir 180 mil equipamentos para mais de 5 mil municípios brasileiros. A aquisição será feita por meio de licitação pública, conforme edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto, disponível no site da AgSUS. A abertura das propostas está prevista para o dia 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal.

A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, destacou que o ‘Novo PAC Saúde’ contempla ações para modernizar, ampliar o acesso e a resolutividade do cuidado ofertado pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada prioritária do SUS, em todo o país. “A aquisição dos 180 mil equipamentos, sendo 10 mil combos, faz parte do maior investimento descentralizado já realizado para as Unidades Básicas de Saúde, e claro, tudo isso para garantir o acesso universal, equânime e integral à saúde em todo o território nacional”, disse.

Ao todo, serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos estratégicos, como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits para Telessaúde. A previsão é que os equipamentos comecem a ser entregues a partir de novembro de 2025.

“Essa aquisição é fundamental para ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer um atendimento mais seguro e humanizado, e reduzir encaminhamentos desnecessários para níveis mais complexos do sistema”, afirmou a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel.

Para aprimorar o processo de contratação, a AgSUS realizou consulta pública com o setor produtivo entre maio e junho de 2025. Nesse período, ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas para aprimorar as especificações técnicas dos produtos.

Confira os equipamentos que serão adquiridos:

Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;

Doppler vascular portátil;

Retinógrafo portátil para telessaúde;

Espirômetro digital;

Dermatoscópio para Telessaúde;

Eletrocautério (bisturi elétrico);

Desfibrilador externo automático (DEA);

Laser terapêutico de baixa potência;

Ultrassom para fisioterapia;

Equipamentos de estimulação elétrica;

Dinamômetro digital;

Balança digital portátil;

Tábua de propriocepção;

Câmara fria para conservação de vacinas;

Fotóforo (foco de luz de cabeça);

Cadeira de rodas;

Otoscópio digital;

Ultrassom portátil de bolso.

