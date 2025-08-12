Homem esfaqueia padrasto após receber ‘tapa na cara’ no Los Angeles

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante no final da noite dessa segunda-feira (11), por ter esfaqueado quatro vezes o padrasto, de 39 anos, após levar um tapa no rosto. O crime aconteceu na casa onde moravam, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe do suspeito contou que o companheiro passou o dia bebendo e usando drogas, assim como o filho.

De acordo com ela, antes do companheiro ser esfaqueado, ele a agrediu, momento em que o filho tentou defende-la, e levou um tapa no rosto. Revoltado, o enteado esfaqueou o padrasto na região do abdômen e do tórax.

O agressor foi encontrada caído em um cômodo da casa, e foi socorrido em estado grave pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar orientou a mulher sobre a Lei Maria da Penha, mas ela recusou denunciar o companheiro e desejou acompanhá-lo até o hospital. Já o filho, foi preso e a faca usada apreendida, sendo ambos direcionados para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.