PF cumpre mandados na Secretaria de Saúde de Selvíria em investigação sobre possíveis irregularidades

Uma operação da Polícia Federal está em andamento na manhã desta terça-feira (12) em Selvíria, cidade localizada a 404 quilômetros de Campo Grande. As ações, que incluem cumprimento de ordens judiciais, ocorrem na sede da Secretaria Municipal de Saúde, bem como na residência do atual secretário Edgar Barbosa dos Santos, que está à frente da pasta desde a gestão anterior.

Viaturas da PF foram vistas circulando pela cidade desde as primeiras horas do dia, gerando movimentação e expectativa entre moradores e autoridades locais.

O atual prefeito Jaime Soares Ferreira (PSDB) confirmou que a investigação envolve a Secretaria de Saúde, mas afirmou desconhecer a qual período a apuração se refere. “Estamos nos inteirando, ainda não tenho detalhes sobre qual período está sendo investigado”, declarou.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida João Selvirio de Souza, além das residências do secretário Edgar Barbosa e do ex-prefeito José Fernando Barbosa.

A reportagem tentou contato com o ex-gestor, mas não obteve retorno até o momento. O prefeito Jaime Soares aguarda mais informações para se manifestar oficialmente sobre o caso.

Até o fechamento desta matéria, a Polícia Federal não havia divulgado detalhes sobre a investigação ou os possíveis indícios de irregularidades.

