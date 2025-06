Adolescente é baleado por engano durante ataque motivado por ciúmes em Nova Alvorada do Sul

Um adolescente de 16 anos foi baleado na madrugada deste sábado (21), em Nova Alvorada do Sul, a cerca de 115 quilômetros de Campo Grande, após ser atingido por um disparo que tinha outro alvo.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a Polícia Militar foi acionada após a equipe médica do Hospital Francisco Ortega informar sobre a entrada do menor ferido por arma de fogo.

Segundo o relato à polícia, o verdadeiro alvo era o atual companheiro da ex-mulher do atirador. Ele contou que estava na região quando um veículo Hyundai HB20, de cor cinza, se aproximou. O condutor abriu fogo aparentemente motivado por ciúmes. No entanto, o disparo acabou atingindo o adolescente, que também estava presente no momento do ataque.

Logo após efetuar o disparo, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e registrado como tentativa de homicídio.