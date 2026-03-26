Noroeste, Vilas Boas e Monte Líbano recebem fumacê contra o Aedes nesta quinta (26)

Aplicação ocorre das 16h às 22h e pode ser suspensa em caso de chuva ou vento

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta quinta-feira (26) nos bairros Noroeste, Vilas Boas e Monte Líbano, em Campo Grande.

Equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), vinculada à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), farão a aplicação do inseticida por meio do UBV (ultra baixo volume), conhecido como fumacê. A circulação dos veículos está prevista para ocorrer entre 16h e 22h.

Confira o itinerário:

Para que o produto tenha maior alcance, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida atinja áreas internas onde o mosquito costuma se abrigar.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que reduzem a eficácia do produto.

O inseticida age principalmente contra mosquitos adultos, sobretudo as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

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