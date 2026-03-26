Eunice Tikka busca candidatura pelo Cone Sul representando a direita

A pré-candidata a deputada estadual, Eunice Tikka, deve definir nesta sexta-feira, o partido pelo qual disputará as eleições. A decisão virá após uma série de reuniões com lideranças políticas, em busca de alinhamento de propostas e diretrizes para o futuro do Estado.

Ao Jornal O Estado, Eunice afirmou que já tem uma ideia do caminho que pretende seguir, mas que ainda aguarda a conclusão das conversas antes de oficializar a sigla. Segundo ela, a definição deve ocorrer após diálogo com diferentes lideranças políticas. “Eu já tenho mais ou menos em mente o que eu quero, mas primeiro preciso fechar essas conversas para anunciar por qual partido vou sair candidata”, disse.

Ela confirmou ainda que deve disputar por um partido de direita. A pré-candidata também destacou que pretende conversar com nomes influentes da política estadual, como o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o deputado estadual João Henrique Catan (Novo), a senadora Tereza Cristina (PP) e o governador Eduardo Riedel (PP), além de outras lideranças. “Vou ouvir todos para entender a visão de cada um, o futuro que querem para o nosso estado. Vou escolher o partido que tiver o mesmo direcionamento que eu, que realmente queira transformar e melhorar o nosso estado”, afirmou.

Com trajetória na política, Eunice foi candidata a vice-prefeita pelo PSB em 2016 e, mais recentemente, disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo PSD, ficando como suplente. Agora, ela projeta um novo passo ao lançar sua pré-candidatura ao Legislativo estadual.

Em entrevista, a pré-candidata explicou que a decisão de concorrer surgiu a partir da percepção de carências no interior. “Eu decidi ser pré-candidata tendo em vista a necessidade da minha região de ter alguém que olhe e cuide dela, trazendo valorização, desenvolvimento e atendendo questões básicas que muitas vezes ficam sem atenção”, afirmou.

A pré-candidata destacou ainda que pretende levar para a Assembleia um novo olhar político, mais próximo da população. “Quero alguém que mude o jeito de fazer política, olhando diretamente para as pessoas e para o desenvolvimento do estado como um todo”, completou.

Entre as principais pautas defendidas por Eunice estão a valorização da mulher e a promoção de oportunidades econômicas. Segundo ela, a presença feminina em espaços de decisão é essencial para o equilíbrio social. “Mais do que estar onde quiser, a mulher precisa estar onde é necessária. Isso contribui para uma sociedade mais justa e equilibrada”, disse.

Na área econômica, a pré-candidata defende políticas voltadas à geração e distribuição de renda, com incentivo ao empreendedorismo. “Muitas pessoas têm vontade de crescer, mas falta apoio. Quero ser essa ponte para que empresários e trabalhadores possam se desenvolver”, destacou.

A atuação política de Eunice tem forte ligação com o interior, especialmente na região do Cone Sul do Estado. Ela afirma que pretende representar municípios como Naviraí, Itaquiraí e cidades vizinhas, reforçando a presença dessas localidades no cenário estadual.

Sobre a pré-campanha, Eunice afirmou que o contato com a população sempre fez parte de sua trajetória. “Eu sempre estive próxima das pessoas, envolvida com ações sociais e eventos. Agora, com a pré-candidatura, vou intensificar esse trabalho para representar ainda melhor a população”, concluiu.

Por Brunna Paula

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