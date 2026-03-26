Falsa assistente social é presa ao aplicar golpe da cesta básica em idosos na Capital

Esquema usava promessa de benefício para coletar dados e contratar empréstimos sem autorização das vítimas

Uma mulher de 28 anos, natural do Rio de Janeiro, foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (25), em Campo Grande, suspeita de integrar um grupo que vinha enganando idosos com um falso benefício social.

Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu no bairro Jardim Montevidéu, após um idoso de 63 anos desconfiar da abordagem e pedir ajuda. A mulher estava na residência da vítima e se apresentava como assistente social, oferecendo um cadastro para a entrega de cestas básicas.

A proposta, porém, escondia um golpe. Ao recolher documentos e assinaturas, eram realizados empréstimos consignados sem o conhecimento das vítimas. Segundo as informações apuradas, a suspeita recebia pagamento por cada operação concluída.

Ela também relatou que o grupo utilizava veículos alugados e apartamentos temporários em Campo Grande, além de contar com outros integrantes responsáveis pela organização e abordagem das vítimas.

No local, foram apreendidos celulares, documentos e uma cesta básica utilizada como parte da estratégia.

Após a prisão, a mulher foi levada à delegacia, onde foi autuada por estelionato contra idoso e por se passar por funcionária pública. As buscas continuam para identificar e localizar outros envolvidos no esquema.

A orientação é para que pessoas, especialmente idosos, que tenham recebido visitas semelhantes ou suspeitem de terem sido vítimas procurem uma delegacia para registrar os ocorridos.

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