Noroeste, MAP, Tiradente, São Conrado e Tijuca recebem fumacê nesta quarta (25)

Aplicação do inseticida ocorre das 16h às 22h e pode ser adiada em caso de chuva ou vento forte

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta quarta-feira (25) em cinco bairros de Campo Grande: Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes, São Conrado e Tijuca.

Confira as ruas que estão no itinerário:

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde realizam a ação das 16h às 22h com o uso do inseticida aplicado por meio do serviço de borrifação ultra baixo volume, conhecido como fumacê.

Para que o produto tenha maior alcance e eficácia, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida atinja os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

O serviço pode ser adiado ou até cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou outras condições climáticas que comprometam a aplicação.

