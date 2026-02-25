Programa vai apoiar estudantes a desenvolver projetos empreendedores nas universidades

O programa tem como objetivo apoiar projetos desenvolvidos por estudantes universitários a partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão

O Ministério do Empreendedorismo assinou, no último dia 10, em Brasília, o Protocolo de Intenções do PIEMP Nacional – Programa de Iniciação ao Empreendedorismo, consolidando parceria estratégica com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE). A iniciativa estrutura, em nível nacional, uma política inédita de incentivo ao empreendedorismo no ambiente universitário.

O programa tem como objetivo apoiar projetos desenvolvidos por estudantes universitários a partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Inspirado em programas consolidados de iniciação científica e tecnológica, o PIEMP passa a fomentar, de forma estruturada, o desenvolvimento de competências empreendedoras nas universidades, estimulando a transformação do conhecimento acadêmico em negócios inovadores, startups e soluções com impacto econômico e social.

Participaram do ato o secretário-executivo do Ministério, Tadeu Alencar, o presidente do CNPq, Olival Freire Junior, o diretor do CETENE e professor da UFRPE, Marcelo Brito Carneiro Leão, o diretor de Empreendedorismo do Ministério, Daniel Papa Garcia, além de representantes das instituições parceiras.

“O PIEMP marca a primeira vez na história do Brasil em que se cria um incentivo estruturado de pesquisa voltado ao empreendedorismo dentro das universidades”, afirmou o secretário-executivo Tadeu Alencar.

Segundo o secretário-executivo, “estamos quebrando uma antiga amarra: a ideia de que a universidade é apenas espaço de produção acadêmica. A universidade também pode, e deve, ser um espaço de criação de empresas, geração de renda, inovação e impacto social” .

Para o diretor de Empreendedorismo, Daniel Papa Garcia, o programa inaugura uma nova etapa na política pública voltada ao ensino superior. “O Governo Federal tem programas de muito sucesso que despertam vocações científicas e fortalecem a inovação tecnológica. Agora nasce um programa para transformar conhecimento em negócios inovadores. Queremos que as ideias que surgem nas universidades encontrem apoio para se tornar soluções reais, com impacto econômico e social para o país” , destacou.

Primeiros passos

O Ministério do Empreendedorismo já formalizou os Termos de Execução Descentralizada (TEDs) para a implementação nacional do programa. Está prevista a mobilização das universidades federais para adesão ao PIEMP, com a publicação dos editais em parceria com o CNPq e a operacionalização das bolsas por meio da Plataforma Carlos Chagas. A meta inicial é selecionar ao menos 100 projetos no primeiro ciclo, previsto para 2026, com acompanhamento, formação em empreendedorismo e mentoria para o desenvolvimento das soluções.

Com informações da Agência Gov.