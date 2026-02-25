Comprovante de rendimentos do INSS para o Imposto de Renda já está disponível para consulta

Segurados podem obter o documento pelo aplicativo ou site Meu INSS e também instituição bancária onde o benefício é pago

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o comprovante de rendimentos referente ao ano-calendário 2025. O documento é essencial para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2026.

O extrato pode ser acessado de forma totalmente digital pelo Meu INSS. Não é necessário comparecer a uma agência da Previdência Social para obter o informativo. Além desses canais, o documento também pode ser obtido nas instituições bancárias onde o pagamento do benefício é realizado.

O informe de rendimentos detalha todos os valores recebidos pelo segurado ao longo do último ano, incluindo eventuais descontos e o 13º salário, servindo como a base oficial para o ajuste anual junto à Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 segue o calendário estabelecido pela Receita Federal.

