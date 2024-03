No mês da Mulher: Dr. Victor Rocha comemora vidas salvas pelo Projeto Casa Rosa

Em pouco mais de dois anos 140 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama e já estão em tratamento

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha comemora o mês de março, mês da Mulher, com os resultados positivos em prol da Saúde da Mulher, obtidos por meio do Projeto Casa Rosa. Em pouco mais de dois anos de implantação, 140 mulheres que estavam na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) foram diagnosticadas com câncer de mama e já estão em tratamento.

“A Casa Rosa foi uma promessa que fiz durante a minha campanha. Como médico do SUS sei das dificuldades que as mulheres tinham para ter acesso a consultas e exames. Tive pacientes, que para serem atendidas e realizarem seus exames para detecção do câncer de mama, ficaram mais de 3 anos na fila de espera. Diante dessa situação, idealizei e implantei a Casa Rosa com o modelo de consulta integrada e resolutiva. Onde a paciente consulta e faz seus exames em um único lugar, entrando apenas uma única vez na fila do SUS. Graças a Deus a Casa Rosa é uma realidade que tem cumprido seu papel: Salvar Vidas das Mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde”, esclareceu.

Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo agilidade na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Até 15 de dezembro de 2023, a Casa Rosa realizou 7.219 atendimentos (entre primeira consulta e retornos). Foram realizadas 2.427 ultrassonografias, 1.172 mamografias, 1.123 biópsias e 41 cirurgias de mama. Sendo diagnosticados cerca de 140 casos de câncer de mama, todos devidamente encaminhados para tratamento.

“Nesse 8 de março – Dia Internacional da Mulher nossa homenagem é através de ações concretas em prol da Saúde da Mulher. A Casa Rosa está de portas abertas para atender as mulheres de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Nosso carinho e admiração a cada mulher que contribui em uma sociedade mais justa e igualitária”, explicou.

Leis em prol da Mulher – Além da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha é autor das leis que garantem melhorias a qualidade de vida das mulheres, são eles:

Lei nº 7.044, de 5 de maio de 2023 – Institui o programa “Novembro Roxo” no âmbito do município de Campo Grande/MS, destinado a desenvolver ações de conscientização sobre a importância de prevenir o parto prematuro e ressaltar os cuidados para uma gestação segura.

Lei N. 6.999, de 09 de janeiro De 2023 – Dispõe sobre o programa municipal de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher.

Lei nº 6.929, de 26 de setembro de 2022 – Dispõe sobre a implementação do Programa Municipal de Combate à Violência Obstétrica.

Lei nº 6.985, de 29 de dezembro de 2022 – Inclui no Calendário de Eventos da Cidade de Campo Grande o Dia Florescer da Autoestima da Mulher.

Lei nº 6.919, de 12 de setembro de 2022 – Dispõe sobre a divulgação da quantidade de exames de mamografias realizados na rede pública de saúde.

Resolução N. 1.366, de 28 de fevereiro de 2.023 – Institui o Prêmio “Mulheres Empreendedoras de Campo Grande” e dá outras providências.

Lei Ordinária nº 7112 de 23 de novembro de 2022 – Concede às doadoras de leite materno isenção do pagamento da taxa de inscrição para concursos municipais do município de Campo Grande/MS

Lei nº 6.910, de 23 de agosto de 2022 – Inclui no calendário oficial do Município o dia do Ginecologista Obstetra.

Em tramitação o Projeto de Lei Legislativo nº 11009/2023 que estabelece diretrizes para a implantação do Programa Feira da Mulher do Campo no Município de Campo Grande/MS.

“É fundamental que haja cada vez mais atenção e cuidado com a saúde e o bem-estar das mulheres. Continuamos com nosso compromisso de defender os direitos da Mulher em ter uma Saúde Pública de Qualidade”, finalizou Dr. Victor Rocha.

